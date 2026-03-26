«Стать коммерсантом»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Со школы все знакомы с графитом внутри карандаша. Этот минерал использовали для рисования и росписи керамики еще шесть тысяч лет назад. Сегодня графит применяют повсеместно: от производства пластмасс до создания ядерных реакторов, электродов и тепловой защиты для космических кораблей. Впрочем, в последнем случае, речь идет о терморасширенном графите. При нагревании этот материал разбухает, словно попкорн, увеличиваясь в объеме в сотни раз. Чем сильнее он вспенивается, тем больше в нем пустот, а значит, материал лучше держит тепло. Его также используют в авиа- и судостроении или даже для ликвидации разливов нефти.

Но ученые Пермского политеха пошли дальше: они разработали технологию создания сверхлегкого терморасширенного графита, который значительно превосходит существующие аналоги. В чем именно — “Ъ FM” рассказал один из участников научной группы, ведущий инженер университета Владислав Щицын:

«Общим недостатком существующих способов является высокий процент потери материала (до 30% и более), нестабильность качества из-за неравномерного нагрева. Главные показатели качества — это пористость больше 90% и насыпная плотность, большие габариты и высокая стоимость оборудования, высокая энергоемкость. Исследовательская группа Пермского национального исследовательского университета разработала технологию и опытное оборудование для получения ТРГ с использованием плазменного термоудара. Разработка позволила обеспечить высокое качество готового продукта при низких затратах энергии. Снижение отходов — более чем на 30%».

Разработка была создана по программе «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодежь и дети». Благодаря ей российские вузы получают гранты на реализацию собственных программ развития.