В Тольятти департамент дорожного хозяйства возглавил чиновник с опытом работы в Крыму

Руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти стал Святослав Святогорский. Об этом сообщается на сайте мэрии.

О новом чиновнике известно, что он уроженец ГДР. В 2012 году Святослав Святогорский окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «инженер путей сообщения». С 2008 по 2024 год он работал на разных должностях в специализированных организациях дорожного строительства, включая службу автомобильных дорог Республики Крым.

С 2025 года Святослав Святогорский работал заместителем руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти.

Георгий Портнов