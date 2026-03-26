«Гарри Поттер» получил новые лица

Студия HBO выпустила первый трейлер «Гарри Поттера». В нем показали всех главных героев и ключевые моменты сериала. В начале ролика юный Гарри снова переживает трудности в семье Дурслей: тетя Петуния стрижет мальчика и твердит, что он «не особенный». Все меняется, когда приходит письмо из Хогвартса. Хагрид в исполнении Ника Фроста рассказывает Гарри о его настоящих родителях. Затем юный волшебник садится на «Хогвартс-экспресс», где знакомится с Роном и Гермионой.

Сериал ориентирован в первую очередь на новые поколения зрителей, говорит кинокритик, автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов:

«Кажется, основной целевой аудиторией все-таки будут дети и подростки. Но с другой стороны, если мы вспомним, как развивалась и книжная серия, и цикл фильмов, там ведь тоже с каждой новой частью росли герои и зрители. Поэтому, наверное, нет ничего удивительного, что первый сезон сериала выглядит довольно наивно. Мне кажется, это такая часть, в которой мы должны просто привыкнуть к новым персонажам. Интересно, как сериал будет дальше развиваться. Конечно, тяжело побороть в себе представление о кино, которое уже есть, — но тут нас ожидает совсем новое приключение».

В трейлере также показали профессора Дамблдора, Драко Малфоя и Северуса Снейпа в исполнении Паапа Эссьеду. Последнего активно обсуждают в сети еще с 2024 года: актер чернокожий, и это вызвало резонанс у многих фанатов вселенной. При этом юные артисты сильно напоминают исполнителей из оригинальной серии, говорит кинокритик издания «Правила жизни» Егор Москвитин:

«Впечатления теплейшие, потому что это будет чем-то потрясающим для детей, которые, возможно, не видели старого "Гарри Поттера". И поскольку это книга про сочувствие и эмпатию, сразу смотришь этот трейлер глазами тех, для кого он предназначен. А от этого испытываешь сплошную радость.

Те, кто глубоко погружен в мир "Гарри Поттера", обрадуются возможности показать вещи, которые просто физически не влезли в фильмы. Хронометраж каждого сезона должен быть, думаю, около 7-8 часов. А учитывая, что каждый сезон посвящен отдельной книге, нам покажут в 2-3 раза больше, чем в предыдущих экранизациях — какими бы блистательными они ни были.

Кастинг кажется очень симпатичным. Единственное, что бросается в глаза, — это схожесть новых актеров и прежних. Создается впечатление, что их специально так подбирали. Хотя внешность, допустим, Руперта Гринта, Дэниела Рэдклиффа или Эммы Уотсон отличается от той, что указана в книге. Но ясно, что дети, которые туда попали, — очень талантливые».

Преемственность поколений отразилась и в реальности. Ранее сыгравшие Гарри Поттера и Рона Уизли актеры передали напутствия юным коллегам. Оба пожелали им получить от съемок такое же удовольствие, какое когда-то испытали сами.

