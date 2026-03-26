Токаев рассказал о более 100 совместных проектах Казахстана и России на $25 млрд

Россия и Казахстан совместно реализовали 122 крупных проекта на $25 млрд. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Вы знаете, как развивается экономическое сотрудничество между нашими государствами на двустороннем уровне... Объем торговли уверенно приближается к $30 млрд. Можно сказать, что это уникальные результаты»,— сказал господин Токаев (цитата по «Казинформ»).

Во время встречи стороны также отметили укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

Михаил Мишустин прибыл в Казахстан 25 марта. В тот же день он провел переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Рабочий визит господина Мишустина в Казахстан продлится до 27 марта. Он поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета в Шымкенте, а также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026.

