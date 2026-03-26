Томский Совет муниципальных образований сменил председателя

Новым председателем Совета муниципальных образований Томской области избран Павел Хрячков. О решении состоявшегося съезда ассоциации сообщила пресс-служба администрации региона.

Господин Хрячков является главой администрации Томского района. Как писал «Ъ-Сибирь», на этот пост он был избран в декабре 2024 года. Ранее работал заместителем главы администрации Советского района Томска, вице-мэром Северска.

С 2013 года Совет муниципальных образований Томской области возглавлял Григорий Шамин, занимавший пост спикера городской думы Северска.

Валерий Лавский