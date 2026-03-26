Ратмир Мавлиев остался на третьем месте национального рейтинга мэров

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сохранил третье место в национальном рейтинге мэров за январь-март этого года. «Аналитики отмечают высокую интенсивность деятельности мэра Уфы и системный подход к решению городских задач, а также продуктивность работы», — подчеркивается в сообщении на сайте мэрии города. В предыдущем квартале он также занимал третье место в рейтинге.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев

В рейтинге исследовали деятельность мэров 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов страны и пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. На первом месте в рейтинге мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. В пятерку лидеров вошли также сити-менеджеры Санкт-Петербурга Александр Беглов и Казани Ильсур Метшин.

Майя Иванова