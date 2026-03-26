ММК не будет сокращать персонал из-за приостановки части агрегатов

Магнитогорский металлургический комбинат не будет сокращать персонал в связи с приостановкой работы части агрегатов. Сотрудников перераспределят на другое оборудование. Об этом председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РБК.

Это временное решение, подчеркнул господин Рашников. Пока ММК не намерен обращаться в Минфин России за адресными мерами поддержки.

«Мы же встречаемся, определенным компаниям [нужна] помощь, тем компаниям, которые находятся на грани, мы, слава богу, пока проходим», — пояснил Рашников.

В середине марта генеральный директор ММК Павел Шиляев заявлял, что комбинат сократит управленческий персонал на 10% и остановит незагруженные агрегаты. Такое решение он объяснял тем, что в прошлом году предприятие работало с загрузкой 70–80% и минимальной рентабельностью. К марту 2026-го, по словам Павла Шиляева, загрузка сократилась до 60%.

