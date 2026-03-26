В прошлом месяце в Башкирии годовая инфляция составила 6,1%

В феврале годовая инфляция в Башкирии снизилась с 6,3 до 6,1%, сообщает пресс-служба республиканского отделения банка России. За год цены на продукты в регионе выросли на 5,38%, непродовольственные товары — на 2,72%, услуги — на 11,6%. В среднем по России в феврале годовая инфляция составила 5,91%.

За месяц цены в регионе выросли на 0,69%. Стоимость продуктов с января увеличилась на 0,74%, непродовольственных товаров — на 0,25%, а услуг — на 1,18%.

Отмечается, что в последнем месяце зимы заметнее всего подорожали овощи, фрукты и яйца, так как производители и поставщики повышали цены из-за выросших издержек. При этом за год эти продукты стали дешевле.

Выросла стоимость печатных изданий из-за увеличения расходов издательств на бумагу, краску, перевозку и распространение товара. Наблюдается падение цен на телевизоры и смартфоны: магазины электроники делали скидки на устаревшие модели, отмечают в Нацбанке Башкирии. Из-за сезонных акций в конце зимы подешевели меховые изделия, а из-за низкого спроса упала стоимость легковых автомобилей с пробегом.

К резкому скачку цен в сфере услуг привело повышение стоимости проезда в общественном транспорте. В свою очередь, перевозчикам пришлось поднять тарифы из-за роста расходов на топливо, оплату труда, ремонт и обновление автопарка.

Майя Иванова