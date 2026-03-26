Ледокол начал прокладывать путь для судов из Самары в Рождествено

В четверг, 26 марта, ледокол «Портовый-13» вышел на акваторию Рождественской воложки для вскрытия ледового покрова в рамках подготовки к запуску пассажирской навигации по маршруту Самара — Рождествено. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Подготовка акватории к навигации — это плановая работа, которая проводится ежегодно. Ледокол выходит на вскрытие льда, чтобы обеспечить безопасный проход для пассажирских судов. Как только ледовая обстановка позволит осуществлять перевозки в штатном режиме, рейсы будут запущены», — сообщил и.о. директора Самарского речного пассажирского предприятия Василий Шарапов.

Руфия Кутляева