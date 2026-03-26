Рустам Зарафутдинов будет возглавлять ТРК «Башкортостан» еще пять лет

Как стало известно «Ъ-Уфа», совет директоров АО ТРК «Башкортостан» продлил трудовой контракт с генеральным директором компании Рустамом Зарафутдиновым на пять лет. Ранее, в апреле 2023 года, контракт заключался на три года.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Рустам Зарафутдинов, генеральный директор АО ТРК "Башкортостан"

Рустам Зарафутдинов возглавил ТРК в 2017 году по итогам конкурсного отбора. В 2021 году с ним был продлен контракт на два года.

«Главный результат работы нашей команды — телеканал БСТ в последние несколько лет является лидером по доле телесмотрения среди всех региональных каналов России, а наши радиостанции — в топах по ежесуточной аудитории в регионе. Но конкуренция за зрителя и слушателя только усиливается. Поэтому в основе стратегии нашего развития на ближайшую перспективу — мультиформатность и мультиплатформенность. То есть мы ищем и создаем новые проекты для самой разной аудитории и распространяем их в разных средах — будь то традиционный эфир, соцсети или мобильные приложения. Ну, и, разумеется, начинаем активно внедрять в работу инструменты ИИ — сегодня без этого легко выпасть из трендов и потерять аудиторию»,— заявил «Ъ-Уфа» господин Зарафутдинов.

«Башкортостан» является вещателем телеканалов «Башкирское спутниковое телевидение», «Салям», радиостанций «Спутник FM», «Юлдаш» и так далее. В феврале 2023 года ГУП ТРК «Башкортостан» было преобразовано в акционерное общество. 100% уставного капитала компании принадлежат министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2024 году выручка предприятия составила 125,6 млн руб., чистая прибыль — 3,7 млн руб.

Олег Вахитов