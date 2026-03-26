Холдинг ЭРСО и ООО «Башкирэнерго» посетила делегация Транснефти
23-24 марта холдинг ЭРСО и ООО «Башкирэнерго» посетила делегация ПАО «Транснефть», включая группу ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис». Целью визита стало знакомство с передовыми технологиями, производственными мощностями и организацией управления в электроэнергетике Башкирии. На Уфимском трансформаторном заводе гости ознакомились с процессом производства высокотехнологичного оборудования, играющего критически важную роль в стабильной работе энергосистемы.
Делегация Транснефти знакомится с проектом Smart grid в ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»
Фото: ООО «Башкирэнерго»
Далее делегация направилась в ООО «Башкирэнерго», где руководители профильных направлений подробно рассказали о ключевых наработках компании. Среди них – осмотр ЛЭП с помощью беспилотника, организация работ под напряжением, проект информационной системы управления и мониторинга электросетей, повышение качества обслуживания потребителей и эффекты проекта Smart grid. Также гости ознакомились с работой центров управления сетями ООО «Башкирэнерго», Уфимских городских и Центральных электрических сетей.
В рамках встречи стороны обсудили рабочие вопросы перспектив сотрудничества и обмена опытом в области развития электросетевой инфраструктуры и внедрения современных технологий.
ООО «Башкирэнерго»
Реклама