В Пермском крае нет вспышек заболеваний животных

На сегодняшний день в Пермском крае не зарегистрированы случаи массовой гибели скота и особо опасных заболеваний животных. Эпизоотическая ситуация находится под полным контролем государственной ветеринарной службы Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ», с конца января 2026 года в Сибири начали фиксироваться случаи пастереллеза. В Республике Алтай на середину января было 2 тыс. заболевших животных. Но 3 марта ограничения постепенно начали снимать, были разрешены забой скота и продажа мяса. 16 марта в Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового распространения бешенства и пастереллеза. Ограничения действуют в Забайкалье, Бурятии и Татарстане. Около 150 животных из-за вспышек опасных заболеваний пало в Удмуртии.

В госветслужбе Пермского края отметили, что специалисты ведомства проводят комплекс плановых противоэпизоотических и профилактических мероприятий в соответствии с действующим ветеринарным законодательством.