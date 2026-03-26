Мишустин встретился с Токаевым в Астане

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в Астане переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча прошла в госрезиденции Акорда, передает ТАСС.

Господин Мишустин прибыл в Казахстан 25 марта. В тот же день он провел переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Тот выразил готовность укреплять и расширять сотрудничество двух стран.

Михаил Мишустин во время переговоров с Олжасом Бектеновым назвал Казахстан стратегическим партнером России и пообещал «четко и оперативно» соблюдать программу экономического сотрудничества двух государств до 2030 года.

Рабочий визит Михаила Мишустина в Казахстан продлится до 27 марта. Он поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета в Шымкенте, а также выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026.