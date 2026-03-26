В 2025 году в Чувашии в три раза увеличили суммы на поддержку участников СВО

На поддержку участников специальной военной операции и их семей в 2025 году в Чувашии направили 10,7 млрд руб. Это в три раза больше, чем в 2024 году, сообщил на сессии Государственного Совета республики премьер-министр правительства Чувашии Сергей Артамонов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Чувашии действует более 50 мер поддержки, из которых 37 — региональные. Среди новых инициатив — выплаты при ранении, сертификаты вместо земли, бесплатное питание и стипендии детям-студентам бойцов.

В 2026 году планируют сделать выплаты к 9 Мая ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны ежегодными. По словам главы региона Олега Николаева, на эти цели выделили 120 млн руб.

Анна Кайдалова