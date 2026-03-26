Защита экс-ректора СГЭУ пожаловалась не бездействие следствия

Областной суд направил на новое рассмотрение жалобу адвоката бывшего ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светланы Ашмариной, которая обвиняется в покушении на присвоение или растрату (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Материалы рассмотрит Самарский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Бывший ректор СГЭУ Светлана Ашмарина

Фото: sseu.ru Бывший ректор СГЭУ Светлана Ашмарина

Светлана Ашмарина оказалась под следствием в декабре 2021 года. В отношении нее возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также преступление вменили бывшему заместителю начальника отдела по научным исследованиям и подготовки научных кадров СГЭУ Ларисе Березовской.

По версии следствия, СГЭУ и Владивостокский госуниверситет заключили фиктивные договоры, по которым самарский вуз якобы выполнял научно-исследовательские работы и получил за них 3,5 млн руб. Деньги были направлены на премии сотрудникам самарского университета, часть из которых в размере 1,2 млн руб. Светлана Ашмарина присвоила себе, считают силовики: в преступной схеме был задействован супруг обвиняемой, который снимал деньги через банкомат.

Кроме того, экс-ректору вуза вменили фиктивное трудоустройство в СГЭУ своей знакомой в качестве младшего научного сотрудника. Силовики установили, что Светлана Ашмарина присвоила себе зарплату работницы. Ущерб бюджету составил более 900 тыс. руб.

Позже дело переквалифицировали на присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ) и подлог (ст. 292 УК РФ), а затем — на покушение на присвоение или растрату. В феврале 2025 года Светлану Ашмарину освободили от обвинений в подлоге.

Суд неоднократно возвращал дело Светланы Ашмариной и Ларисы Березовской на доследование из-за допущенных силовиками ошибок. Кроме того, защита бывшего ректора СГЭУ подала жалобу на бездействие силовиков, расследовавших дело, но в январе 2026 года Самарский районный суд оставил жалобу без удовлетворения. Защита обвиняемой оспорила это решение.

Георгий Портнов