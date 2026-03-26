В Самарской области возбудили дело по факту смерти шестилетнего ребенка на пожаре

В Большечерниговском районе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Поводом стала смерть ребенка в результате пожара, сообщают в прокуратуре и СУ СКР по Самарской области.

В ведомствах уточняют, что в ночь с 25 на 26 марта произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Зинченко в поселке Глушицкий. В результате пожара погибла шестилетняя девочка. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

В рамках уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы и проводятся другие действия. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности.

Руфия Кутляева