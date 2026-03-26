Мундиаль обойдется в миллион

Билеты на финал чемпионата мира по футболу стоят от 1 млн руб. При этом на матчи группового этапа можно сходить и за 100 тыс. — с шампанским, ужином и фотосессией на стадионе. “Ъ FM” узнал, во сколько обойдется поездка на мундиаль и можно ли успеть получить визы.

Чемпионат мира по футболу в этом году примут Мексика, США и Канада. География охватит 16 стадионов, на которых пройдут более 100 матчей. На турнире будет за кого поболеть, но «звездных» игр придется подождать, говорит футбольный комментатор Михаил Моссаковский:

«Тут каждый выбирает себе сборную по душе. Например, за Бразилию, очень вероятно, будут играть два футболиста "Зенита", один из которых даже получил российское гражданство. Единственный момент — ждать по-настоящему крупных вывесок придется довольно долго, потому что в этом чемпионате мира впервые принимают участие 48 сборных».

Спрос на премиальные поездки в США или Мексику в период с 11 июня по 19 июля растет, рассказал директор по маркетингу сервиса Konsierge Кирилл Рябков:

«Запросов на такую опцию немного, но они поступают — особенно активно начали в преддверии гендерных праздников. Есть возможность попасть на любые матчи. В основном спрашивают про США и Мексику, Канадой не интересуются».

Доски объявлений предлагают билеты на четвертьфинал за 500 тыс. руб., при этом на официальном сайте FIFA даже матчи группового этапа стоят дороже. Уругвай — Испания на стадионе Гвадалахара в Мексике — 143 тыс. песо (650 тыс. руб.). При этом в стоимость включены шампанское по прибытии, ужин в местных кулинарных традициях, фотосессия, а также премиальный подарок.

В США посмотреть на битву Колумбии и Португалии можно за $5 тыс. Перелет с одной пересадкой — от 150 тыс. руб., не меньше — гостиница уровня пять звезд на три дня в Майами. Оплатить проживание можно на российских сервисах картой, а вот на месте могут возникнуть проблемы с покупками за наличные, отмечает генеральный директор агентства «Туромания» Татьяна Петрова:

«Летим, конечно же, через Стамбул, поскольку этот город сейчас взял на себя основную нагрузку Дубая в качестве хаба. Чемпионат будет проходить в крупных городах. В том же Майами от точки А до точки Б — 20 минут, а поездка обойдется в $50. Наземный транспорт практически не развит, также нашим гражданам придется столкнуться с проблемой оплаты. Очень многие рестораны, как и сервисы такси, принимают только карты. В продуктовых магазинах еще можно что-то купить за наличку».

По опасениям FIFA, заполняемость трибун на некоторых матчах не превысит 50%. На время турнира для посетителей стран предусмотрены визовые послабления. Еще можно успеть получить разрешения на въезд от всех стран-хозяек чемпионата, говорит руководитель визового агентства «МС виза» Марина Широкова:

«Граждане России могут подаваться на визу в США только в двух консульствах: в Варшаве и в Астане. Что касается Астаны, если подавать документы с обычными туристическими или бизнес-целями, записи там нет до конца апреля 2028 года. Но те, кто едет на чемпионат мира по футболу, попадут на самое срочное собеседование — дату выделит посольство по запросу. Процесс рассмотрения канадских виз сейчас не очень сложный и не очень долгий: заявитель сдает отпечатки пальцев в московском визовом центре, а на вклейку паспорт отправляется в Астану».

Сборную России до отбора на чемпионат не допустили.

