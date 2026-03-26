Администрация Уфы возьмет кредиты на 1,1 млрд рублей для погашения долгов
Мэрия Уфы по итогам шести аукционов рассчитывает открыть возобновляемые кредитные линии на 1,1 млрд руб. для покрытия дефицита бюджета города и погашения долговых обязательств, сообщается на сайте госзакупок. Аукционы назначены на 6 апреля, заявки принимают до 2 апреля.
По двум кредитным линиям установлен лимит в 150 млн руб., по четырем — 200 млн руб. Начальная цена договора на открытие кредитных линий с лимитом в 150 млн руб. составляет по 24 млн руб., с лимитом в 200 млн руб. — по 32 млн руб.
Согласно документации, средства будут привлечены до 30 апреля этого года, задолженность должны погасить в течение года. В сумме за услуги банка из бюджета Уфы готовы выделить на привлечение кредитных линий 176 млн руб. — до 24 млн руб. за каждую кредитную линию с лимитом 150 млн руб. и по 32 млн руб. за кредиты с лимитом 200 млн руб.
По итогам января дефицит городского бюджета составлял 787,1 млн руб., сообщает финансовое управление администрации Уфы. В прошлом году бюджет Уфы планировался бездефицитным, однако к концу декабря расходы превысили поступления на 515,6 млн руб.
В октябре 2024 года мэрия заключила десять контрактов на открытие возобновляемой кредитной линии с «Промсвязьбанком» на сумму 388,3 млн руб. Кредитный лимит по ним равнялся 1,25 млрд руб.