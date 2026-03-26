Арестован обвиняемый в оправдании терроризма житель Ульяновска

В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в совершении преступлений против общественной безопасности, сообщила в четверг пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Как сообщает полиция, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального УМВД области совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержан 42-летний житель Ульяновска. Ему предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, от пяти до семи лет лишения свободы) и в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, от пяти до десяти лет лишения свободы)

По данным следствия, обвиняемый на своей странице в соцсети в течение трех лет «размещал заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, осуждая политику государства, а также публиковал сообщения о признании идеологии и практики террористической деятельности».

Отмечается, что следствие занимается установлением и других эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск