Жительница Тамбовской области заключила фиктивный брак с участником СВО из Тольятти ради выплат

Суд расторг брак между 30-летней жительницей Тамбовской области и участником спецоперации из Тольятти. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает контрольный орган.

Установлено, что в сентябре 2024 года жительница Тамбовской области вступила в брак с 37-летним мужчиной, с которым была мало знакома. При этом она знала о том, что в будущем военнослужащий отправится в зону проведения СВО и рассчитывала получить положенные ему выплаты и воспользоваться социальными льготами.

В связи с этим родственники военнослужащего обратились в прокуратуру и сообщили о недобросовестных намерениях жены участника СВО. Проверка подтвердила фиктивность брака, и контрольный орган обратился в суд с соответствующим иском. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. В отношении бывшей супруги военнослужащего возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Георгий Портнов