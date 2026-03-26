Россиянина задержали в Бангкоке после покупки кокаина

27-летнего гражданина России задержали в Бангкоке после покупки кокаина у другого иностранца. Об этом сообщил отдел полиции района Лумпхини в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Россиянина задержали 25 марта около 3:00 по местному времени «после получения сигнала» о встрече с иностранцем в районе 11-го переулка улицы Сукхумвит. При досмотре у него обнаружили кокаин. Количество вещества и имя задержанного не раскрываются.

При задержании сотрудники полиции представились и подтвердили свои полномочия. Мужчина не оказал сопротивления, но отказался давать показания и не признал вину.