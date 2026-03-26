Сотрудники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» стали лауреатами конкурса «ИНЖЕНЕР ГОДА – 2025»

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Всероссийский конкурс проводится Российским союзом научных и инженерных общественных объединений. Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» стали лучшими среди более 70 тыс. технических специалистов из 58 регионов России.

Четверо сотрудников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» признаны лауреатами престижного инженерного конкурса. В категории «Профессиональные инженеры» звание присвоено начальнику технического отдела НШПП «Яреганефть» Никите Мельникову. При его участии были разработаны и внедрены инженерные решения по повышению устойчивости крепления горных выработок в условиях повышенных температур и влажности, а также внедрена технология химического упрочнения горного массива и заполнения закрепных пустот с применением специальных составов.

В категории «Инженерное искусство молодых» лауреатами стали заместитель начальника по геологии ЦДНГ №8 ТПП «Полазнанефтегаз» Вячеслав Воробьев, ведущий инженер производственного отдела обустройства месторождений и ремонта ТПП «Полазнанефтегаз» Никита Ащеулов и руководитель Группы подготовки нефти и трубопроводного транспорта НШПП «Яреганефть» Александр Якушев. Вячеслав Воробьев занимается научной деятельностью и активно развивает инновационное направление – им подано 16 рационализаторских предложений и идей, направленных на совершенствование производственных процессов. Никита Ащеулов неоднократно становился победителем конкурса «Лучший молодой специалист «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в номинации «Инженер-энергетик», в прошлом году выиграл конкурс на лучшую научно-техническую разработку Компании «ЛУКОЙЛ».

Конкурс проводится с 2001 года и является крупнейшим проектом, реализуемым в России с целью выявления и распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности.

