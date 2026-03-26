Ответчик по иску о восстановлении облика исторического здания в центре Перми просит применить срок давности

Один из владельцев здания по адресу: ул. Ленина, 56, выступающий ответчиком по делу о восстановлении исторического облика объекта, подал заявление о применении срока исковой давности. Соответствующее заявление опубликовано в картотеке суда.

Речь идет о споре, связанном с объектом культурного наследия регионального значения «Приют губернский детский» (Пермь, ул. Ленина, 56). Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в Арбитражный суд с требованием отреставрировать здание. Ответчиками стали владельцы помещений — ООО «Союз-Инвест» и индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин, а также Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Учебный корпус заведения расположен со стороны ул. Ленина. Госинспекция требует открыть внутридомовой арочный проезд под переходом между объемами здания со стороны Комсомольского проспекта, демонтировать пристройки на уровне первого этажа и восстановить оконные проемы.

Согласно опубликованным в картотеке суда документам, с заявлением о применении срока исковой давности во время судебного заседания, состоявшегося 25 марта, обратилась Ирина Тиунова. Судебное разбирательство отложено до 12 мая.