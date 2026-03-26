Задержан майнер, укравший электроэнергию на 7,5 млн рублей в Норильске

Полиция Норильска (Красноярский край) задержала 46-летнего местного жителя, подозреваемого в краже электроэнергии для майнинга на 7,5 млн руб. В отношении норильчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), сообщили в региональном главке МВД России.

По информации ведомства, в полицию Норильска обратился представитель энергоснабжающей организации. Он рассказал, что по одному из адресов производится некорректный учет потребления электроэнергии, его организации причинен ущерб в размере около 7,5 млн руб.

В ходе проверки в указанном здании обнаружили и изъяли около сотни устройств для майнинга криптовалюты. Экспертиза подтвердила, что в работу счетчика были внесены конструктивные изменения, искажавшие реальные данные о потреблении электроэнергии. Стражи порядка допросили лиц, имеющих доступ к зданию. По их показаниям, помещение арендовал житель Норильска, который отвечал за монтаж и обслуживание оборудования.

