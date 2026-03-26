В Ингушетии задержаны подозреваемые в организации мошеннического колл-центра

Сотрудники правоохранительных органов пресекли работу узла мошеннического колл-центра в Ингушетии. Задержаны три местных жителя, подозреваемые в незаконном использовании SIM-боксов (оборудование для одновременной работы большого количества SIM-карт). Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительным данным, злоумышленники работали в сговоре с представителями украинских колл-центров. Ущерб россиян от противоправных действий мошеннического узла составил 1,3 млн руб., уточнили в ведомстве.

Подозреваемые проживали в Магасе. Из их квартиры изъяты 146 SIM-карт, SIM-бокс, ноутбук, роутер, средства связи и иные предметы, подтверждающие причастность к мошеннической схеме. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов (ч. 2 ст. 274.3 УК). Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.