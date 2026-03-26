Каждый второй водитель Татарстана не пускает тех, кто объезжает пробки
В Татарстане 48% опрошенных водителей принципиально не пускают автомобили, объезжающие пробки и пытающиеся вернуться в ряд. Об этом сообщила пресс-служба «Дром».
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
При этом 49% все же готовы их пропустить, а 3% участников опроса честно признались, что сами иногда объезжают пробки и затем пытаются встроиться обратно в поток.
Из тех, кто пропускает, 6% делают это спокойно, а 43% признаются, что им не нравятся такие водители, но они все равно уступают.
В целом по стране чаще всего не пропускают объезжающих водители Томской, Ленинградской и Оренбургской областей, а чаще уступают — в Хакасии, на Сахалине и в Ростовской области.