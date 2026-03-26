В Башкирии нашли деньги на адресную программу расселения аварийного жилья

Правительство Башкирии утвердило финансирование адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Постановление кабмина, регламентирующее, в числе прочих, бюджет программы до 2028 года, подписал глава региона Радий Хабиров.

Программа расселения аварийного жилья утверждена в июне 2024 года, она действует до конца 2030 года. Она распространяется на 55 городов и сельских поселений республики. Расселению подлежат дома, признанные аварийными с начала 2017 года.

В сентябре правительство утвердило ассигнования первых двух этапов программы (с 2024-го по 2026 год): 615,6 млн руб. республика планировала получить от федерального Фонда развития территорий, 367 млн руб. пришлись бы на региональный бюджет, немногим более 56,5 млн руб. — на местные бюджеты. Таким образом, общий объем финансирования должен был составить 1,04 млрд руб. Остальные четыре этапа финансированием обеспечены не были. Предполагалось, что участники программы будут использовать для расселения аварийных домов невостребованные муниципальные помещения, купленные по программе расселения домов, признанных аварийными до 2017 года.

Новое постановление кабмина определяет параметры финансирования для третьего и четвертого этапов программы (до 2028 года). 2,34 млрд руб. расходов придется на Фонд развития территорий, республика возьмет на себя 1,39 млрд руб., города и районы — 186,4 млн руб. То есть, общий бюджет программы превысит 3,9 млрд руб.

В постановлении правительства говорится, что с 2017 года в Башкирии аварийными признаны более 700 домов, в которых проживают 21,5 тыс. человек.

