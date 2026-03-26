Жителю Ульяновской области за приобретение наркотика дали пять лет особого режима

Железнодорожный районный суд Ульяновска вынес приговор жителю Вешкаймы (райцентр в Ульяновской области) Денису Копытову, обвиняемому в незаконном приобретении наркотика в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, 12 ноября 2025 года 45-летний ранее судимый за кражу Денис Копытов приобрел через интернет синтетический наркотик, но в тот же день в ходе спецмероприятий он был задержан возле одного из домов на улице Свияжной в Ульяновске.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Дениса Копытова к пяти годам колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, отмечают в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск