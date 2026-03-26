Жителя Учалов приговорили к 6,5 года колонии за ложное сообщение о теракте

Учалинский районный суд приговорил местного жителя к шести с половиной годам колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что 14 ноября 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения из дома позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы готовящемся взрыве здания отдела МВД по Учалинскому району.

Фигурант уголовного дела признал вину.

