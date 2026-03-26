Минтранс Прикамья взыскал с федерального застройщика 200 млн рублей за неисполнение договора КРТ

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск министерства транспорта Пермского края к дочерней компании застройщика «Самолет» — ООО СЗ «Заостровка», которое заключило договор комплексного развития территории (КРТ) в Заостровке. Как следует из картотеки суда, суд принял решение «иск удовлетворить полностью». Напомним, министерство транспорта региона взыскивало с компании 200 млн руб. в связи с просрочкой исполнения обязательства по договору о КРТ от 29 мая 2025 года. Компания должна была перечислить до конца октября 2025 года средства для софинансирования капитального ремонта улицы Строителей на выезде из Кондратово. Однако в срок деньги не поступили.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в октябре 2024 года группа «Самолет» заключила с властями Пермского края договор о комплексном развитии территории площадью 5,74 га в Заостровке. Земля девелопера ограничена улицами Строителей в Перми, Водопроводной и бульваром Преображенского в Кондратово. Площадка располагается рядом с ЖК «Мы», который возводит «Девелопмент-Юг». Как сообщалось ранее, СЗ «Заостровка» помимо жилья планировал возвести в микрорайоне здание детского сада, улично-дорожную сеть, благоустроить окружающую территорию. По проекту комплексного развития будет также создана многоуровневая парковка.

В июле прошлого года была получена разрешительная документация на строительство первой очереди жилого комплекса в пермском микрорайоне Заостровка. Однако возведение комплекса так и не началось.

ООО СЗ «Заостровка» было зарегистрировано в феврале 2023 года. Единственным владельцем компании является ООО «Самолет-Регионы». Директором общества значится Роман Лукьянов. Чистый убыток компании в 2024 году составил 7,76 млн руб.

Кроме иска минтранса в Арбитражном суде рассматривается также иск от минимущества Пермского края (сумма 5,5 млн руб.) и от подрядной организации из Санкт-Петербурга — ООО «МК» (696 тыс. руб.).