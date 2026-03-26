БПЛА атаковали турецкий танкер в 24 км от Босфора

Беспилотники атаковали нефтяной танкер турецкой компании ALTURA в 24 км от пролива Босфор. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Телеканал утверждает, что танкер перевозил 140 тыс. т нефти из России. Повреждены палуба и машинное отделение судна. На борту находились 27 членов экипажа, пострадавших нет.

По данным сервиса Marinetraffic, танкер следовал из Новороссийска в Стамбул. На месте происшествия работают береговая охрана и экстренные службы. Принадлежность атаковавших судно дронов не установлена. Власти Турции не комментировали инцидент.