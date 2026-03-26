Многодетные семьи Кузбасса могут получить областную выплату на погашение ипотеки

В Кемеровской области власти ввели новую меру поддержки многодетных семей. Такие семьи смогут получить региональную выплату на погашение ипотеки.

«Раньше многодетные семьи могли рассчитывать только на федеральную выплату в 450 тыс. руб. Мы добавим к этой сумме еще 550 тыс. от региона»,— сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Областная выплата имеет временные и географические ограничения. Воспользоваться ею могут родители, у которых третий или последующий ребенок родился в 2026—2027 годах. Кроме того, ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2028 года, а само жилье должно строиться или приобретаться в Кузбассе.

В апреле прошлого года министерство труда и социальной защиты Кемеровской области сообщало о том, что в регионе зарегистрировано 37,5 тыс. многодетных семей. Средний размер ипотечного кредита в Кузбассе в середине 2025 года эксперты оценивали в 3,38 млн руб.

