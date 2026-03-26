Спикер Курултая Константин Толкачев прокомментировал приговор Алексею Локотченко

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что приговор Советского районного суда Уфы, которым депутат республиканского парламента Алексей Локотченко осужден на десять лет колонии строгого режима, еще не вступил в силу, и осужденный вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата, согласно республиканскому закону о статусе депутата Курултая, станет вступление приговора в законную силу, добавил спикер парламента.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера Советский райсуд Уфы признал Алексея Локотченко виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Майя Иванова