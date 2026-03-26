Жители Губахи, укравшие 100 тонн рельсов, отделались условными сроками

Губахинский суд вынес приговор трем местным жителям, обвиняемым в краже свыше 100 тонн железнодорожных рельсов. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, в 2024 году мужчины договорились о хищении металлических балок с неэксплуатируемого железнодорожного полотна, находившегося на балансе краевого учреждения. Они неоднократно выезжали в лесной массив вблизи поселка Широковский Губахинского муниципального округа, где осуществляли демонтаж, резку и погрузку изделий в грузовик. Его владелец сбывал рельсы в пункты приема металлолома. Полученную прибыль сообщники распределяли между собой.

Всего с июня по июль 2024 года злоумышленники похитили более 100 тонн железнодорожных рельсов. Причиненный собственнику ущерб составил более 2,7 млн руб.

В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 4 млн руб. наложен арест.

Суд назначил каждому из виновных наказание в виде лишения свободы на два года условно. В ходе судебного разбирательства фигуранты частично возместили причиненный ущерб на сумму более 2 млн руб. Гражданский иск представителя потерпевшего на оставшуюся сумму удовлетворен судом путем обращения взыскания на имущество, подвергнутое аресту.