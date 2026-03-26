Уфимца приговорили к двум годам колонии за побег из мест лишения свободы

Стерлитамакский городской суд приговорил 40-летнего уфимца к двум годам колонии строгого режима, признав его виновным в побеге из мест лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Отмечается, что фигурант уголовного дела за серию краж отбывал наказание в колонии-поселении. В октябре 2025 года во время хозяйственных работ он самовольно покинул территорию учреждения и на попутке доехал до Уфы, где на следующий день его задержали сотрудники службы исполнения наказания.

Обвиняемый признал вину. Вынося новый приговор, суд учел неотбытую часть прошлого наказания.

Майя Иванова