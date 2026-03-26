В Чите 274 жилых дома и 33 соцобъекта остались без отопления и горячей воды

Два поселка в составе Читы остались без отопления и горячего водоснабжения, под отключение попали 274 жилых дома. Как сообщили в администрации города, отключены от снабжения поселки КСК и ГРЭС. Помимо жилых домов, без отопления и горячей воды остались 33 соцобъекта и 73 юрлица.

«Ведутся работы по переврезке теплотрассы диаметром 800 мм. О сроках окончания работ будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении администрации.

Региональная прокуратура начала проверку соблюдения ресурсоснабжающей организацией требований законодательства при содержании сетей и своевременности проведения профилактических работ.

Днем 26 марта в Чите температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Читинского гидрометцентра. Ночью ожидается мороз до - 3-5 градусов.