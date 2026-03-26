Проработавший 32 года петербургский провайдер «ТВ-ИКС» инициировал банкротство

Петербургский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения «ТВ-ИКС» (ЗАО Фирма «Телевизионные интегрированные кабельные сети») инициировал процедуру собственного банкротства. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные картотеки «Электронное правосудие». Компания, работающая на рынке с 1993 года и обслуживающая порядка 50 тыс. квартир в Московском и Василеостровском районах, столкнулась с невозможностью исполнить обязательства перед кредиторами в установленный трехмесячный срок.

Генеральный директор ЗАО Алексей Холмецкий пояснил, что подача заявления носит вынужденный характер и направлена на защиту от требований отдельных кредиторов. Финансовые трудности он связал с последствиями пандемии 2020 года и геополитическими изменениями, которые привели к валютным рискам по контрактам с иностранными правообладателями. «Контракты заключали в долларах или евро, а платить надо было в рублях. Когда рубль стал резко падать, мы попытались уйти от этой ситуации, но оказалось, что договор не предусматривает расторжения по инициативе одной из сторон», — отметил господин Холмецкий. При этом он подчеркнул, что компания намерена продолжать предоставлять услуги, а процедура несостоятельности рассматривается как инструмент финансового оздоровления.

По данным СПАРК, выручка «ТВ-ИКС» по итогам 2025 года составила 13,6 млн руб. при чистой прибыли 181 тыс. руб.