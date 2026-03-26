Теплый период в Северной столице приближается к рекордным значениям

В четверг, 26 марта, в Санкт-Петербурге сохранится аномально теплая для марта погода с температурой воздуха до +11 градусов, однако горожанам стоит приготовиться к дождям. Соответствующий прогноз опубликован в телеграм-канале главного синоптика города Александра Колесова .

Согласно данным метеорологов, днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов . Также прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, вероятность которых оценивается как высокая .

Как отмечает господин Колесов, среда и четверг станут самыми теплыми днями текущей недели. При этом температурный рекорд для 26 марта, установленный в 1938 году и составляющий +13,4 градуса, пока не побит, однако текущие показатели близки к абсолютным максимумам для этого периода .

Ветер ожидается южный, 3–6 м/с, с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление составит 747–755 мм рт. ст., влажность воздуха — 72–87% . Световой день продлится до 19:17 .

По словам синоптика, начиная с пятницы, 27 марта, осадки прекратятся, в город придет антициклон, который принесет солнце и ослабевший ветер . Однако в четверг петербуржцам рекомендуют не забывать зонты и одеваться по погоде, учитывая переменчивый характер весенней атмосферы .