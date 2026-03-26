Ввод малоэтажного жилья в пригородах Петербурга поставил рекорд

По итогам 2025 года в пригородных локациях Санкт-Петербурга введено 296 тыс. кв. м многоквартирного малоэтажного жилья (не выше четырёх этажей) — 7,1 тыс. квартир. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных консалтинговой компании NF GROUP. Прирост к предыдущему году — в 2,6 раза по площади и в 2,4 раза по числу квартир. Основной объём обеспечили корпуса «Универ Сити» и «Дворцовый фасад» (Setl Group), а также «Новая история» («ТАЙМС»).

Предложение на первичном рынке составило 237 тыс. кв. м — 5,3 тыс. квартир в 16 комплексах. Доля малоэтажного формата в пригородном предложении достигла 18%. Свыше 60% лотов сосредоточено в южном направлении: Пушкинский район занимает 48%, Ломоносовский и Петродворцовый — ещё 13%.

Средняя цена предложения составила 249 тыс. руб. за кв. м (+16% к концу 2024 года), превысив средний уровень по пригородному рынку на 29%. Средняя стоимость квартиры — 11,4 млн руб. (+19% за год).

По словам аналитика-консультанта NF GROUP Ксении Фёдоровой, сегмент развивается не только количественно, но и качественно: на рынок выходят масштабные проекты с развитой инфраструктурой, всё больше приближающиеся к концепции «город в городе».