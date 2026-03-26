В Самаре три ломбарда оштрафованы за работу без лицензии

Прокуратура Кировского района Самары выявила трех индивидуальных предпринимателей, которые организовали работу ломбардов, не имея права на выдачу потребительских займов. Нарушители привлечены к административной ответственности, сообщило надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в нарушение требований федерального закона ИП предоставляли на территории района потребительские кредиты (займы). В отношении каждого из них прокуратура возбудила административное дело за предоставление потребительских кредитов лицами, не имеющими на это права (ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ).

По итогам рассмотрения материалов каждого из предпринимателей оштрафовали на 30 тыс. рублей. Решения суда вступили в силу. Штрафы оплачены.

Георгий Портнов