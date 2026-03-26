В Самаре отключать отопление начнут с 15 апреля

Отопительный сезон в Самаре завершится с 15 по 25 апреля. Об этом сообщает муниципальная администрация со ссылкой на первого заместителя главы города Михаила Малыхина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Отключение отопления произойдет только после того, как среднесуточная температура воздуха превысит +8°C и будет удерживаться на этом уровне в течение пяти дней подряд. Учитывается именно среднее значение температуры за сутки, а не только дневные показатели»,— приводятся в сообщении слова чиновника.

В первую очередь подача тепла в городе прекратится на промышленные предприятия и производственные объекты. После этого отопление отключат в жилых многоквартирных домах и соцучреждениях — в школах, детсадах и больницах.

Георгий Портнов