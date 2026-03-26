Япония поддержала предложение МЭА о дополнительном высвобождении запасов нефти

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила поддержку предложению Международного энергетического агентства (МЭА) о дополнительном совместном выделении запасов нефти для выравнивания ситуации на энергетических рынках, сообщает Kyodo News.

Глава кабмина встречалась с исполнительным директором МЭА Фатихом Биролем в среду в Токио. Она попросила «подготовиться, по возможности, к дополнительному скоординированному высвобождению» запасов нефти всеми 32 странами-членами МЭА — на случай, если затянется ближневосточный кризис. Господин Бироль ответил, что МЭА готово к дальнейшим скоординированным действиям, и его члены по-прежнему располагают запасами на общую сумму свыше 1,4 млрд баррелей.

В марте страны МЭА начали высвобождать стратегические запасы нефти общим объемом более 400 млн баррелей. Больше всех из них, 172,2 млн баррелей, выделяет США, а вклад Японии, второй по величине, составляет 79,8 млн баррелей.

Япония с 16 марта впервые высвобождает свои запасы нефти. 90% импорта сырой нефти Японии — это поставки с Ближнего Востока. Цена на литр бензина в стране с начала месяца превысила 160 иен ($1,01). Объявленной целью правительства является сдерживание цен за счет госфонда на уровне не выше 170 иен ($1,07).

Эрнест Филипповский