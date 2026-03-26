WSJ: США убрали из списка целей двух иранских чиновников

США и Израиль временно исключили из списков целей военной операции главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа, чтобы дать возможность провести переговоры. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным собеседников издания, посредники из Турции, Египта и Пакистана настаивают на проведении встречи между официальными лицами США и Ирана на этой неделе. Хотя глава иранского МИД публично заявил, что Иран не намерен вести переговоры, арабские посредники утверждают, что в частном порядке Тегеран более открыт и прислушивается к попыткам выработать условия для встречи.

Среди требований Ирана на переговорах теперь есть компенсация ущерба, закрытие американских баз в регионе и взимание платы с международных грузоотправителей за проход через Ормузский пролив. США настаивают на отказе Ирана от обогащения урана, ограничении ракетной программы и прекращении поддержки прокси-сил.