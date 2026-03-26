Глава ЕЦБ Лагард: мир стоит на пороге энергетического кризиса

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что из-за военного конфликта на Ближнем Востоке мир стоит на пороге глобального энергетического кризиса. По ее словам, продолжение взаимных ударов по энергообъектам в регионе указывает на то, что шансы на нормализацию обстановки уменьшаются.

«Приближается еще один переломный момент: мировые запасы нефти истощаются, а последние танкеры со сжиженным природным газом, загруженные в Персидском заливе до начала войны, уже прибывают в пункты назначения. Это означает, что последствия сокращения поставок проявятся в полной мере совсем скоро»,— сказала госпожа Лагард. Ее слова приводит пресс-служба ЕЦБ.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль 23 марта сообщил, что с начала конфликта на Ближнем Востоке серьезные повреждения получили 40 энергетических объектов девяти стран. Господин Бироль добавил, что последствия нынешнего кризиса можно сравнить с нефтяными шоками 1970-х годов и 2022 года «вместе взятыми».