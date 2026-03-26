Индексация индустрии

Результаты работы сибирской промышленности в 2025 году оказались достаточно скромными. В ведущих индустриальных регионах зафиксировано снижение показателей производства по ряду направлений, что, отчасти, связано с высокой базой предыдущего периода. Первоочередной причиной замедления в сибирской промышленности эксперты называют высокую ключевую ставку, уменьшившую доступность финансовых ресурсов для бизнеса.

Разброс значений

По показателям промышленности Сибирский федеральный округ в 2025 году оказался на третьем месте с конца среди восьми федеральных округов России. Если в целом по стране индекс промышленного производства (ИПП) за двенадцать месяцев прошедшего года, по данным Росстата, составил 101,3%, то в СФО — только 97,9%. Это впереди Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и немного позади Уральского (99,2%). Все остальные макрорегионы РФ — три европейских и Дальневосточный — показали рост промышленного производства различной динамики.

Наибольший вклад в интегральный окружной показатель ИПП внесла обрабатывающая промышленность Сибири — в 2025 году предприятия этой отрасли отгрузили товары, выполнили работы и услуги на 8,54 трлн руб. Далее с заметным отставанием следуют: сегмент добычи полезных ископаемых — 3,33 трлн руб., энергетика — 1,16 трлн руб., водоснабжение с водоотведением и обращение с отходами — 0,25 трлн руб. По всем отдельным направлениям сибирские промышленные предприятия за прошлый год сработали «в минус». ИПП в обработке составил 98,1%, в добыче — 98,6%. Еще заметнее упали показатели по направлениям «энергетика» и «водоснабжение» — 96,3% и 87,9% соответственно.

В региональном разрезе только промышленники Омской области и Республики Хакасия смогли в 2025 году превзойти прежние достижения: рост производства составил 2,8% и 2,7% соответственно. Ниже них расположились Республика Алтай (ИПП — 99,1%), Томская (98,9%) и Иркутская (98,3%) области, затем Новосибирская область и два края — Красноярский (97,9%) и Алтайский (97,8%). Замыкают рейтинг Республика Тыва (95,9%) и Кемеровская область (94,3%). Оба региона сильно зависят от работы угольной отрасли. Как отмечает президент Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (КТПП) Татьяна Алексеева, отрицательный индекс промышленного производства в Кузбассе связан с кризисом в угольной отрасли, где, кроме неблагоприятной конъюнктуры внешних сырьевых рынков, в прошлом году зафиксировано и уменьшение регионального экспорта.

Из-за существенного различия промышленных потенциалов республик, краев и областей Сибири их вклад в общий индекс промышленного производства далеко не равноценен. Лидерство в денежных эквивалентах объемов как промпроизводства в целом, так и его отдельных сегментов со значительным отрывом удерживают три-четыре региона из десятка субъектов СФО. Например, у Красноярского края в прошлом году был самый большой в Сибири объем отгруженной промышленной продукции — 3,6 трлн руб., тогда как в Новосибирской области при сходной численности населения — 1,5 трлн руб.

Промышленная недообработка

В 2025 году более чем три четверти производственных объемов в обрабатывающей отрасли — самом «весомом» сегменте сибирского ИПП — пришлись на Красноярский край, Омскую, Новосибирскую и Иркутскую области. При этом Омская область стала лидером этого сектора с ростом в 4%. Остальные регионы не дотянули и до 98%. В результате общесибирский индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей составил 98,1%. Лидерство Омской области обеспечили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+39,3%), электрического оборудования (+9,9%), автотранспортных средств (+4,7%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (+22,1%). В 2025 году регион ввел в эксплуатацию три крупных промышленных объекта с суммарным объемом инвестиций более 8 млрд рублей.

По словам президента Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты (ЦС ТПП) Рафаэля Шагеева, развитие промышленности Красноярского края «представляет собой неоднозначную картину». Темпы роста в денежном выражении демонстрируют положительную динамику, однако в натуральном выражении фиксируется снижение. В то же время в химической промышленности, ключевым представителем которой является компания «Сибур», наблюдается стабильная картина. В цветной металлургии повышенный спрос со стороны Китая создает благоприятные условия для предприятий отрасли, хотя ключевой проблемой здесь остается насыщение рынка продукцией переработки алюминия.

Новосибирскстат, подводя итоги прошедшего года, отметил рост производства металлургической продукции (+18%), машин и оборудования (+20,2%) и прочих транспортных средств и оборудования (+25,8%). При этом зафиксировано снижении в обрабатывающем секторе индустрии на 2,4%.

В Министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области сообщили о достижениях в производстве железобетонных плит и панелей (рост в 1,4 раза), химической промышленности, обработке древесины и выпуске лекарственных средств. Снижение индекса производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности в ведомстве связывают с особенностями статистического учета: высокой базой 2024 года, изменением номенклатуры продукции и завершением контрактов.

Перспективы развития обрабатывающей промышленности власти Приангарья связывают с модернизацией действующих производств, выходом на полную мощность Иркутского завода полимеров, картонного комбината в Усть-Илимске, сертификацией самолета МС-21 и началом его полетов и, соответственно, реализацией.

Глубины недр

В добывающей отрасли на первых местах в округе по объемам производства расположились Иркутская область, Красноярский край и Кузбасс — на их долю приходится более 85% всех выданных на-гора полезных ископаемых. Однако положительную динамику в секторе в 2025 году показала лишь Иркутская область с ИПП 100,9%. Этого не хватило, чтобы вывести сибирскую добычу в зону роста: снижение в секторе составило 1,4%. «В натуральном выражении увеличилась добыча гранита, песчаника и прочего камня, газа природного и попутного в 1,4–1,5

раза, концентрата железорудного на 11%»,— объясняют в минэкономразвития Иркутской области достижения добывающей отрасли региона. В ведомстве рассчитывают, что в 2026 году существенный вклад в объемы добывающей промышленности внесет добыча газа на Ковыктинском месторождении.

На снижение объемов экспорта угля из Красноярского края указывает Рафаэль Шагеев. По его мнению, это актуализирует потребность в развитии углехимии и переработке угля в инновационные материалы. «Необходимо стимулировать крупных недропользователей (СУЭК, „Красноярский уголь“, „Сибуголь“) к инвестициям в углепереработку через механизмы бюджетного стимулирования. Это позволит перейти от добычи сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью — от углеволокна до синтетического топлива»,— считает президент ЦС ТПП. «В секторе добычи Кузбасса снижение по итогам 2025 года составило 3,9%, и настолько же в угольной промышленности»,— отмечает президент КТПП Татьяна Алексеева. Она связывает общий отрицательный индекс промпроизводства с кризисом в угольной отрасли, где, кроме неблагоприятной конъюнктуры внешних сырьевых рынков, в прошлом году зафиксировано и уменьшение регионального экспорта.

Для снижения доминирующего положения угольной сферы в экономике Кузбасса губернатор региона Илья Середюк заявляет о необходимости диверсификации со ставкой на развитие таких отраслей, как туризм, сельское хозяйство, машиностроение, химия, а также на глубокую переработку угля. «Эти меры направлены на то, чтобы снизить долю угольной промышленности в структуре ВРП с 27,2% до 25,7%»,— говорит госпожа Алексеева, напоминая, что в 2021 году этот показатель был на уровне 39%.

Энергия воды

Электроэнергетическими лидерами Сибири являются Красноярский край и Иркутская область с мощными гидроэлектростанциями. Хотя красноярцы в прошлом году и показали рост ИПП до 102,1% — это все же оказалось меньше, чем у небольших республик Тыва (110,4%) и Хакасия (106,3%). «В энергетическом секторе традиционно фиксируются превышения объемов, поскольку часть электроэнергии экспортируется в другие регионы, и проблем с ее генерацией мы не наблюдаем»,— комментирует достижения Красноярского края Рафаэль Шагеев. Минэкономразвития Иркутской области снижение выработки энергоресурсов (ИПП 87,6%) объясняет теплой зимой 2024—2025 годов, введением дифференциального тарифа, который формирует бережливую модель потребления, повышением энергоэффективности индивидуальных домохозяйств и запретом майнинга.

В водном хозяйстве более половины объемов промпроизводства обеспечивают Кемеровская область и Красноярский край. Последний показал рост 5,8%. Но это заметно уступает Иркутской области с лучшим в секторе ИПП 107,9%. Кузбасс, существенно снизив объемы на 28,8%, все же остался лидером по абсолютным объемам.

Ключ от индекса

Январь 2026 года не принес обнадеживающих тенденций — сибирский индекс промпроизводства составил 85,6% от показателей прошлого месяца, что, впрочем, выше, чем в целом по стране (76,3%). Ускорению роста промышленности СФО может способствовать как решение региональных вопросов, так и улучшение общероссийского экономического климата в целом. Рафаэль Шагеев полагает, что не лучшим образом на развитии машиностроения сказываются требования Минпромторга РФ в соответствии с постановлением правительства РФ №719, которые, с одной стороны, стимулируют создание собственных производств, но с другой — обнажают проблему нехватки отечественных комплектующих. Еще одной проблемой, по его мнению, остается политика Центробанка: даже при постепенном снижении ключевой ставки экономика остается «обескровленной» с точки зрения свободных финансовых ресурсов для инвестиций.

Минпромэнерго Алтайского края первопричиной снижения объемов производства считает высокие ставки по кредитам, которые являются одним из основных источников инвестиционных вложений. Минэкономразвития Приангарья также называет высокую ключевую ставку, наряду с экономическими санкциями и ограничением пропускной способности железной дороги, в качестве одного из сдерживающих факторов достижения более высоких показателей.

Игорь Степанов