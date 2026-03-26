Мечте навстречу

Маски для восстановления волос

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о весеннем уходе за волосами: как выбрать правильную маску для волос и какой эффект ожидать.

Фото: East News

Фото: East News

В этом сезоне вышло много косметических продуктов, направленных на восстановление волос после зимы: эта тема который год остается актуальной. Чтобы разобраться в новинках и бестселлерах (и того, и того на российском косметическом рынке в избытке), стоит прислушаться к мнению профессионалов. Вячеслав Рябоконь, креативный директор компании Seneca, выделяет три главные тенденции — это скинификация волос (когда средства для волос работают по принципу средств ухода за кожей), технологичность в уходе (все меньше средств, проще рутина, многофункциональность продуктов) и так называемый пептидный бум. «Пептиды сейчас везде! Однако,важно понимать, как они работают,— замечает Вячеслав,— восстанавливают волосы изнутри, но не создают желаемую картинку. Пептид — это про прочность, про силу, про эластичность, когда качество волос становится лучше, но внешне это сразу после применения не видно. Я рекомендую такие продукты тем, у кого волосы окрашены в блонд — это считается высшей степенью повреждения, когда структура волоса нарушена».

Остальные ингредиенты в масках, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет восстановить волосы,— это липиды, кератины, керамиды. Идеальный уход таков: стоит держать в своем бьюти-арсенале одну маску для реконструкции волос, а другую — ту, которая работает на визуальную составляющую (разглаживает, дает сияние, выпрямляет). Так вполне реально получить идеальные волосы мечты.

Re:Bond Несмываемая маска-гибрид для поврежденных волос Miracle Bond

Re:Bond Несмываемая маска-гибрид для поврежденных волос Miracle Bond

Advante, маска с фулереном для глубокого восстановления волос

Advante, маска с фулереном для глубокого восстановления волос

QIQI, увлажняющая маска Super Soaker Masque для восстановления волос

QIQI, увлажняющая маска Super Soaker Masque для восстановления волос

Keune, восстанавливающая маска Vital Nutrition Mask из линии Care

Keune, восстанавливающая маска Vital Nutrition Mask из линии Care

TaShe professional, маска для восстановления сухих и повреждённых волос Wow hair mask, созданая совместно с Frambini

TaShe professional, маска для восстановления сухих и повреждённых волос Wow hair mask, созданая совместно с Frambini

Maria Nila, маска для пористых и вьющихся волос Coils &amp; Curls Finishing Treatment Masque

Maria Nila, маска для пористых и вьющихся волос Coils & Curls Finishing Treatment Masque

Апивита, интенсивная восстанавливающая маска для волос «Блеск &amp; жизненная сила с апельсином»

Апивита, интенсивная восстанавливающая маска для волос «Блеск & жизненная сила с апельсином»

Selective Professional, маска с маслом конопли для интенсивного увлажнения и кондиционирования сухих и ломких волос

Selective Professional, маска с маслом конопли для интенсивного увлажнения и кондиционирования сухих и ломких волос

Re:Bond Несмываемая маска-гибрид для поврежденных волос Miracle Bond

Advante, маска с фулереном для глубокого восстановления волос

QIQI, увлажняющая маска Super Soaker Masque для восстановления волос

Keune, восстанавливающая маска Vital Nutrition Mask из линии Care

TaShe professional, маска для восстановления сухих и повреждённых волос Wow hair mask, созданая совместно с Frambini

Maria Nila, маска для пористых и вьющихся волос Coils & Curls Finishing Treatment Masque

Апивита, интенсивная восстанавливающая маска для волос «Блеск & жизненная сила с апельсином»

Selective Professional, маска с маслом конопли для интенсивного увлажнения и кондиционирования сухих и ломких волос

