Мечте навстречу

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о весеннем уходе за волосами: как выбрать правильную маску для волос и какой эффект ожидать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

В этом сезоне вышло много косметических продуктов, направленных на восстановление волос после зимы: эта тема который год остается актуальной. Чтобы разобраться в новинках и бестселлерах (и того, и того на российском косметическом рынке в избытке), стоит прислушаться к мнению профессионалов. Вячеслав Рябоконь, креативный директор компании Seneca, выделяет три главные тенденции — это скинификация волос (когда средства для волос работают по принципу средств ухода за кожей), технологичность в уходе (все меньше средств, проще рутина, многофункциональность продуктов) и так называемый пептидный бум. «Пептиды сейчас везде! Однако,важно понимать, как они работают,— замечает Вячеслав,— восстанавливают волосы изнутри, но не создают желаемую картинку. Пептид — это про прочность, про силу, про эластичность, когда качество волос становится лучше, но внешне это сразу после применения не видно. Я рекомендую такие продукты тем, у кого волосы окрашены в блонд — это считается высшей степенью повреждения, когда структура волоса нарушена».

Остальные ингредиенты в масках, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет восстановить волосы,— это липиды, кератины, керамиды. Идеальный уход таков: стоит держать в своем бьюти-арсенале одну маску для реконструкции волос, а другую — ту, которая работает на визуальную составляющую (разглаживает, дает сияние, выпрямляет). Так вполне реально получить идеальные волосы мечты.

Re:Bond Несмываемая маска-гибрид для поврежденных волос Miracle Bond Advante, маска с фулереном для глубокого восстановления волос QIQI, увлажняющая маска Super Soaker Masque для восстановления волос Keune, восстанавливающая маска Vital Nutrition Mask из линии Care TaShe professional, маска для восстановления сухих и повреждённых волос Wow hair mask, созданая совместно с Frambini Maria Nila, маска для пористых и вьющихся волос Coils & Curls Finishing Treatment Masque Апивита, интенсивная восстанавливающая маска для волос «Блеск & жизненная сила с апельсином» Selective Professional, маска с маслом конопли для интенсивного увлажнения и кондиционирования сухих и ломких волос

Ирина Кириенко