«Рифей» раскалывает коэффициент

Арбитражный суд Свердловской области приступил к рассмотрению иска оператора «Рифей» к региональным властям о взыскании более 826 млн руб. за уборку мусора в 23 муниципалитетах Северной зоны в 2025 году. В организации заявили, что из-за изменения методики расчета субсидии организация получила вдвое меньше средств от обещанного и стала должником Тагильского мусоросортировочного комплекса. Представитель власти подчеркнул, что перерасчет стал «следствием анализа работы» компании.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Арбитражный суд Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Рифей» подал иск в Свердловский арбитражный суд к областному министерству природных ресурсов и экологии и к Региональной энергетической комиссии (РЭК) о взыскании 826,2 млн руб. в феврале.

Как пояснил представитель компании в ходе предварительного заседания в марте, за 2025 год организация потратила на уборку мусора в 23 муниципалитетах Северной зоны 4 млрд руб., включая 1,7 млрд руб. на предоставление услуг по льготному тарифу. Ожидалось, что власти возместят траты «Рифея» за снижение стоимости вывоза мусора для населения, однако регоператор получил только половину — 848,4 млн руб.

По словам представителя компании, в августе 2025 года свердловское правительство одобрило поправки в порядок предоставления субсидий на возмещение дополнительных расходов и добавило корректирующий коэффициент, который применяется к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года. «В результате изменений размер субсидии сократился в два раза, и у регоператора возникла задолженность перед Тагильским мусоросортировочном комплексом. Исковые требования "Рифея" касаются выплаты всей суммы субсидии, утвержденной правительством Свердловской области в 2024 году»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Компания «Рифей» является региональном оператором по обращению с ТКО в 23 муниципалитетах Северной зоны Свердловской области с 2018 года. Власти региона заключили с организацией контракт на девять лет и семь месяцев и обязались выплатить за ее услуги 12,2 млрд руб. Помимо уборки мусора компания заявила о планах построить объекты по обращению с ТКО для сортировки отходов для вторичной переработки а Северной зоне. По данным сервиса kartoteka.ru, по итогам 2024 года «Рифей» отчитался о выручке в 3,1 млрд руб., чистая прибыль составила 635,6 млн руб. В октябре 2025 года Ленинский райсуд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства акции энергетической компании «СУЭНКО» Алексея Боброва и Артема Бикова, которой принадлежал регоператор.

Представитель свердловского минприроды заявил в суде, что «Рифей» «не эксплуатировал объекты по обращению с ТКО в полном объеме». «И это все происходило в условиях заниженных показателей эффективности»,— добавил он, подчеркнув, что «следствием анализа работы» регоператора стало постановление областного правительства, в котором власти предусмотрели ввод коэффициента. Представитель ответчика заверил, что минприроды уже направило компании 826,2 млн руб., в 2026 году ведомство закроет долг перед организацией в 22,2 млн руб. «В большей части сумма в 1,7 млрд руб. не подлежит удовлетворению, поскольку был корректирующий коэффициент, который ее снизил»,— пояснил он.

Защита «Рифея» отметила, что считает введенный властями коэффициент незаконным. «Регоператор не может влиять на эффективность работы тех объектов, которые расположены у него в зоне обслуживания, за это отвечает оператор, владеющий этими объектами»,— подчеркнул представитель компании.

В минприроды сообщили, что ранее «Рифей» не оспаривал постановление регионального правительства в части того, что коэффициент «был скорректирован незаконно».

Представитель РЭК в ходе заседания указал, что комиссия не является надлежащим ответчиком по делу. «Ее полномочия исчерпываются только установлением тарифов, никаких противоправных действий в отношении истца не совершала. Главным распорядителем бюджетных средств по этому виду расходов комиссия не является»,— добавил он.

Судья Ирина Малышкина завершила обсуждение и назначила следующее заседание на 5 мая.

Вывоз мусора на территории Свердловской области с 2018 года организуют три регоператора. Изначально помимо «Рифея» ответственным за уборку отходов в Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) на 12 лет за 15,2 млрд руб. была назначена компания «Спецавтобаза», в Западной зоне (22 муниципалитета, включая Первоуральск) на девять лет и семь месяцев за 4,7 млрд руб. — ТБО «Экосервис».

С 2024 года регоператоры стали испытывать сложности в работе. В 22 муниципалитетах Западной зоны произошел мусорный коллапс, из-за которого власти расторгли соглашение с ТБО «Экосервис» и назначили временным ответственным за уборку отходов на этой территории «Спецавтобазу». Позже, в ноябре 2025 года, в Западной зоне ее сменила созданная региональными властями компания «ЭкоПарк» («дочка» Корпорации развития Среднего Урала), с которой заключили контракт за 6,68 млрд руб. на вывоз отходов в течение 10 лет. В феврале 2026 года экс-директор и соучредитель ТБО «Экосервис» Анна Распопова получила три года принудительных работ из-за ее действий, которые привели к мусорному коллапсу.

В понедельник, 23 марта, в свердловском минприроды «Ъ-Урал» сообщили, что уборка мусора в Северной зоне «осуществляется в штатном режиме», и основания для лишения «Рифея» статуса регопреатора «в настоящее время отсутствуют». «Строительство объектов инфраструктуры ведется в соответствии с инвестиционной программой в сфере обращения с ТКО. В 2023 году компанией завершено строительство объекта по обработке отходов, в 2024 году — объекта по их обезвреживанию. Невыполненные обязательства по созданию объектов отсутствуют»,— уточнили в ведомстве.

В министерстве заверили, что власти принимают «исчерпывающие меры для недопущения снижения качества услуги по обращению с ТКО» на территории Северной зоны. «В случае нарушения регоператором условий соглашения будут применены меры, предусмотренные законодательством, в том числе направленные на усиление материально-технической базы и обеспечение стабильной работы системы»,— отметили в ведомстве.

Президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев напомнил, что 20 февраля заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на заседании правительственного штаба заявил об отсутствии банковских гарантий у 11 ответственных за уборку мусора в 12 субъектах страны. По словам господина Соловьева, в их число входит «Рифей». «Коллегам необходимо ускорить работу, потому что отсутствие банковских гарантий свидетельствует о низкой экономической устойчивости и может стать причиной лишения компаний статуса регоператора»,— цитирует Дениса Буцаева пресс-служба Российского экологического оператора.

Никита Соловьев добавил, что Северная зона является «сложнейшей» в регионе из-за дорогой логистики в связи с большими расстояниями между населенными пунктами и недостаточно развитой инфраструктурой в сфере ТКО.

Василий Алексеев