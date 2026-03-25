Google и запрещенную Meta оштрафовали за психологический ущерб из-за соцсетей

Суд в США вынес вердикт по иску 20-летней жительницы Калифорнии к технологическим корпорациям Alphabet (владелец сервиса Google) и Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Истица заявляла, что ее зависимость от социальных медиаплатформ компаний спровоцировала глубокий психологический кризис. Суд, как сообщает Bloomberg, согласился с этим и посчитал, что компании должны понести ответственность за это.

В своем вердикте присяжные указали, что Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) должна выплатить истице как минимум $2,1 млн в качестве возмещения ущерба, Google — как минимум $900 тыс. Позднее присяжные вынесут решение о том, должны ли компании заплатить еще и штрафы за свою деятельность и определить их размер.

Дело, рассмотрение которого началось в январе этого года, стало первым в своем роде, и, как отмечают наблюдатели, вердикт присяжных подчеркивает финансовые риски, которые грозят технологическим компаниям от поданных к ним тысяч исков о нанесении вреда здоровью.

Ответчики, комментируя решение суда, сообщили о своем несогласии с ним и о том, что рассматривают варианты своих дальнейших действий.

Николай Зубов