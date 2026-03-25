В аэропортах Домодедово и Внуково сняли временные ограничения

В московских аэропортах Домодедово и Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Внуково принимал и отправлял воздушные суда по согласованию с 11:57 мск. Домодедово работал с ограничениями с 17:36 мск. В Росавиации отмечали, что ограничения в авиагаванях вводятся для безопасности полетов. Аэропорт Шереметьево сегодня принимал и отправлял рейсы по согласованию с 10:04 до 15:35 мск.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 21 сбитом БПЛА на подлете к Москве. В последний раз господин Собянин писал об уничтоженном беспилотнике в 20:58 мск.