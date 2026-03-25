Любовь к семье бесценна

Суд по интеллектуальным правам пересмотрел резонансный спор о товарном знаке «Я (изображение сердца) люблю свою семью», который принадлежит дочери депутата Госдумы Карине Богуславской. За использование этой фразы с сердечком вместо слова «люблю» нижегородской компанией «Синергетик» госпожа Богуславская отсудила у нее 766 млн руб. Однако юристы ООО «Синергетик» в кассации доказали, что истица злоупотребила правом и использует общепринятое выражение в качестве интеллектуальной собственности. В этих обстоятельствах правовая охрана знака ограничивает использование обыденной фразы в предпринимательской деятельности, отметил суд.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам опубликовал мотивировочное решение по кассационной жалобе нижегородского производителя бытовой химии «Синергетик», который отменил взыскание 766 млн руб. за использование товарного знака в пользу Карины Богуславской, дочери депутата Госдумы Ирека Богуславского. Как писал «Ъ-Приволжье», судебное разбирательство касалось использования изображения «Я (сердце) свою семью!» на упаковке товаров нижегородской компании. Госпожа Богуславская посчитала его схожим до степени смешения со своим товарным знаком «Я люблю свою семью». В 2002 году она передала права на знак семейному предприятию «Нэфис Косметикс» по лицензионному договору, а изображение бренда «Синергетик» посчитала нарушением своих интеллектуальных прав.

В 2024 году Карина Богуславская потребовала взыскать с нижегородской компании 10,7 млрд руб. компенсации за незаконное использование принадлежащего ей товарного знака.

Также истица просила суд изъять из продажи всю продукцию «Синергетика» с этим изображением, запретить ее реализацию и рекламу. В 2025 году арбитражный суд Нижегородской области отказал ей в иске, однако апелляционный суд пересмотрел это решение и постановил взыскать с ООО «Синергетик» в пользу Карины Богуславской 766 млн руб. компенсации. Также нижегородскому производителю запретили распространять продукцию с товарным знаком под угрозой 250 тыс. руб. штрафа за каждое нарушение. Иск Богуславской представители «Синергетика» посчитали злоупотреблением правом, а решение второй инстанции обжаловали в суде по интеллектуальным правам.

В кассации ответчик доказывал, что «Нэфис Косметикс» не использовал спорный товарный знак. Поэтому продажа товаров с символикой «Синергетик» не нарушила исключительных прав истца, и вероятности смешения обозначений нет.

По мнению юристов нижегородкой компании, апелляционный суд неверно оценил сходство знаков, ограничившись только сопоставлением слов без восприятия изображения.

Присужденная госпоже Богуславской компенсация кратно превысила стоимость права использования товарного знака, что, по нормам Гражданского кодекса, является основанием для отказа в иске, отметил «Синергетик» в кассационной жалобе. Наконец, апелляционный суд не оценил недобросовестность истца и соразмерность его требований, а ограничился тем, что компания «Нэфис Косметикс» самостоятельно снизила требуемый размер компенсации.

Суд по интеллектуальным правам указал, что при описании характеристик товара правообладатель не вправе ограничивать употребление словесных элементов, которые образуют товарный знак, если их использование не создает конкурентного преимущества. Арбитражный суд Нижегородской области сделал правильный вывод о том, что надпись о любви к семье воспринимается как общеупотребимое выражение и не индивидуализирует товары.

При этом Первый арбитражный апелляционный суд не выделил слабые и сильные стороны в обозначениях на этикетках и влияние их на вероятность смешения при продаже.

Кассация согласилась и с доводами «Синергетика» о злоупотреблении правом со стороны Карины Богуславской. Суд посчитал, что она зарегистрировала общеупотребимое выражение и использует его как интеллектуальную собственность, при этом другим компаниям запрещено пользоваться им.

В данном случае предоставление правовой охраны товарному знаку «Я люблю свою семью» само по себе ограничивает использование в предпринимательской деятельности фразы, которая может быть использована другими, и правообладатель должен учитывать такую возможность.

Злоупотребление правом само по себе является отдельным основанием для отказа в иске. Поэтому выводы апелляционного суда кассационные судьи посчитали противоречащими обстоятельствам, а отмену решения арбитражного суда Нижегородской области — необоснованной. Решение первой инстанции об отказе Карине Богуславской было признано законным и оставлено в силе.

Таким образом, нижегородский производитель бытовой химии и косметических средств «Синергетик» выиграл спор о многомиллионной компенсации, взыскание которой потенциально грозило компании риском банкротства.

Владимир Зубарев